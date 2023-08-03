جهاز الشروق يصدر أول رخصة تشغيل مميكنة للمحال العامة إلكترونيا

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن إصدار أول رخصة تشغيل مستوفاة الموافقات الخارجية المطلوبة إلكترونياً من "مركز إصدار التراخيص" والمنشأ حديثاً بمقر جهاز المدينة والمربوط إلكترونياً بالجهات الخارجية ليصبح المركز من أوائل المدن التى تمكنت من إصدار التراخيص ويأتى ذلك فى ضوء القانون (154/2019) للمحال العامة.

وأوضح رئيس الجهاز بأن "مركز التراخيص" ساهم فى تيسير الإجراءات على أصحاب المحلات والأنشطة التجارية من خلال إتاحة المعاينات إلكترونياً بالجهات الخارجية ومنها (الإدارة العامة للمرور-الإدارة العامة للحماية المدنية- قسم المساعدات الفنية – البيئة- القوى العاملة) وأصبحت مرئية لمسؤل الإصدار من خلال النظام الإلكترونى المربوط بتلك الجهات وذلك بدلاً من إنتظار إرسالها عن طريق البريد مما يتسبب فى إهدار الوقت.

وأهاب المهندس "على سعد" بأصحاب الأنشطة التجارية والإدارية بالمدينة والتى تخضع لقانون المحال العامة بسرعة التقدم لإصدار التراخيص حرصاً على السلامة العامة وعلى إستثماراتكم المالية وعدم الإستمرار فى مزاولة النشاط بدون ترخيص حتى لا تقع تحت طائلة القانون وغلق وتشميع النشاط المخالف وذلك قبل إنتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب الأنشطة والمقررة فى 7/12/2023 ، مؤكداً على إستمرار الجهاز فى بذل المزيد من الجهد بهدف تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق .