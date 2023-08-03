جلسة تشاور فى البحر الأحمر لتقييم الأثر البيئى والاجتماعى لـ"القطار السريع"

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم جلسة التشاور المجتمعي لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعى لمشروع القطار السريع الخط الازرق " من القاهرة الي أبو سمبل " والخط الأحمر " من الغردقة إلي قنا " والتي عقدت بأحد الفنادق السياحية بمدينة سفاجا.

وفي بداية الجلسة رحب السكرتير المساعد بجميع الحضور، ناقلا لهم تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، معرباً عن سعادته بالمشاركة بتلك الجلسة التي تهتم بأحد المشروعات القومية الهامة الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ شبكة سكك حديدية عالية السرعة تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

واشار أن الدولة المصرية سباقة في مجال انشاء السكك الحديدية منذ عشرات السنين بهدف نقل الأفراد والبضائع ، ودورها المحوري وموقعها الجغرافي المتميز ، مضيفاً إلي أهمية هذا القطار بالنسبة للمحافظة حيث أنه سيساهم في زيادة حركة سياحة اليوم الواحد بين البحر الأحمر والأقصر مؤكداً أن المحافظة الساحلية علي استعداد تام لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المشروع .

تناولت الجلسة التشاورية لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعية لمشروع القطار السريع ، شرحًا تفصيليًا لعدد خطوط مشروع القطار الكهربائي السريع المزمع تنفيذه بواقع 3 خطوط «أخضر وأحمر وأزرق» لمسافة حوالي 1900 كم ، وخاصة الخط الأحمر الذي يتكون من 3 محطات ( الغردقة _ سهل حشيش _ سفاجا ) وصولاً إلي محطة قنا ، وعدد القطارات وأنواعها بكل خط ، وطول المسارات ، وعدد المحطات، والمحافظات والمراكز والقرى المزمع المرور بها، والكثافات السكانية على مسار الخطوط.

كما تناولت أيضاً عرض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية للمشروع، ومناقشة نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية له، والمنهجية المتبعة في الدراسة، ونوعية البيانات المستخدمة فيها، والإطار القانوني للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع إيجابًا وسلبًا، بالإضافة لتلقى آراء ومقترحات الحضور حول كل ما يتعلق بمسار مشروع القطار السريع، من مساحات الأراضي اللازمة له، والتعويضات الخاصة بالأهالي حال مرور المسار بأراضيهم الخاصة ، وتقاطعات مسار المشروع مع شبكات الطرق والمرافق العامة، وتوفير فرص العمل .