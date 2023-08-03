جامعة جنوب الوادى تعلن عن موعد التقديم للمدن الجامعية

قنا صابر سعيد

اعتمد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، محضر اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات الالكترونية للتقدم للمدن الجامعية للعام الجامعى 2023/2024.

وقرر عكاوى، الموافقة على فتح باب التقدم للمدن الجامعية للطلاب القدامى والجدد من يوم السبت 5 أغسطس 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر ويمكن لجميع الطلاب التقدم للتسجيل من خلال رابط التسجيل.

وأكد رئيس الجامعة، على استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى من خلال تجهيز المبانى الجامعية وإنهاء جميع أعمال الصيانة المطلوبة، صرح بذلك السيد الاستاذ الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





