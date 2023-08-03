تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأسعارها

كتب محمد صبحى

ينشر " اليوم السابع" قائمة أسعار الكليات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك تزامنًا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وبدء تساؤل الطلاب عن الجامعات الخاصة.

وتضم جامعة مصر كليات

- الطب البشرى وتبلغ الرسوم الدراسية 155 ألف جنيه بإلاضافة إلى 4000 الساعات الإضافية

كلية طب الأسنان وتبلغ الرسوم الدراسية 145 ألف جنيه بالإضافة إلى 4000 الساعات الإضافية

كلية الصيدلة 95 ألف جنيه و2600 الساعات الاضافية

كلية العلاج الطبيعى 95 ألف جنيه رسوم دراسية و2600 الساعات الإضافية

كلية التمريض 50 ألف جنيه رسوم دراسية سنويا و1500 الساعات الإضافية

كلية العلوم الصحية التطبيقية 50 ألف جنيه رسوم دراسية سنويا و1500 الساعات الإضافية

كلية التكنولوجية الحيوية 70 ألف جنية رسوم دراسية سنويا و2300 الساعات الإضافية

كلية الهندسة 70 ألف جنية رسوم دراسية سنويا و2200 الساعات الإضافية

كلية تكنولوجيا المعلومات 75 ألف جنيه و2500 الساعات الإضافية

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال " الشعبة العربية والشعبة الإنجليزية "55 ألف جنية و1800 الساعات الإضافية

كلية الإدارة والاقتصاد الشعبة العربية والشعبة الإنجليزية 55 ألف جنية و1500 الساعات الإضافية

كلية اللغات والترجمة 55 ألف جنيه رسوم الدراسية سنويا و1600 الساعات الإضافية

كلية الآثار والإرشاد السياحى 40 ألف جنيه و 1600 جنيها الساعات الإضافية

كلية التربية الخاصة 40 ألف جنيه و1600 الساعات الإضافية

وأوضحت جامعة مصر أنه يضاف نسبة 2 % من الرسوم الدراسية سنويا لصالح صندوق دعم المبتكرين كما تتضمن تلك الرسوم الإدارية والخدمات التعليمية المساعدة.