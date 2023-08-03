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تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأسعارها

الخميس، 03 أغسطس 2023 07:00 ص
تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأسعارها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
كتب محمد صبحى

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ينشر " اليوم السابع" قائمة أسعار الكليات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك تزامنًا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وبدء تساؤل الطلاب عن الجامعات الخاصة.
 
وتضم جامعة مصر كليات 
- الطب البشرى وتبلغ الرسوم الدراسية 155 ألف جنيه بإلاضافة إلى 4000 الساعات الإضافية 
 
كلية طب الأسنان  وتبلغ الرسوم الدراسية 145 ألف جنيه بالإضافة إلى 4000 الساعات الإضافية 
 
كلية الصيدلة 95 ألف جنيه و2600 الساعات الاضافية 
 
كلية العلاج الطبيعى 95 ألف جنيه رسوم دراسية و2600 الساعات الإضافية
كلية التمريض 50 ألف جنيه رسوم دراسية سنويا و1500 الساعات الإضافية
كلية العلوم الصحية التطبيقية 50 ألف جنيه رسوم دراسية سنويا و1500 الساعات الإضافية
كلية التكنولوجية الحيوية 70 ألف جنية رسوم دراسية سنويا و2300 الساعات الإضافية
كلية الهندسة 70 ألف جنية رسوم دراسية سنويا و2200 الساعات الإضافية
كلية تكنولوجيا المعلومات 75 ألف جنيه و2500 الساعات الإضافية
كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال " الشعبة العربية والشعبة الإنجليزية "55 ألف جنية و1800 الساعات الإضافية
كلية الإدارة والاقتصاد الشعبة العربية والشعبة الإنجليزية 55 ألف جنية و1500 الساعات الإضافية
كلية اللغات والترجمة 55 ألف جنيه رسوم الدراسية سنويا و1600 الساعات الإضافية
كلية الآثار والإرشاد السياحى 40 ألف جنيه و 1600 جنيها الساعات الإضافية
كلية التربية الخاصة 40 ألف جنيه و1600 الساعات الإضافية 
وأوضحت جامعة مصر أنه يضاف نسبة 2 % من الرسوم الدراسية سنويا لصالح صندوق دعم المبتكرين كما تتضمن تلك الرسوم الإدارية والخدمات التعليمية المساعدة.
 

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