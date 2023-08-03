"تعليم الأقصر" تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة بالمحافظة.. تعرف عليهم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور صبرى خالد محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، والذين بلغ عددهم 31 طالب وطالبة، ودرجاتهم من 400 درجة حتى 358.5 حسب الشعبتين العلمية والأدبية.

وتبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم استقبال تظلمات الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، من الخميس 3 أغسطس الحالى ولمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة 200 جنيه، مؤكدة أنه يتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم أنه سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الاطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة، وحددت الوزارة رابطاً لبدء قبول تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، وسيتم الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات، ويمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد .











