تعرف على آليات تطوير مصانع الفوسفات والكيماويات بالنصر للتعدين فى 10 نقاط

كتب عبد الحليم سالم

تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام ،تحفيز العاملين ومتابعة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية، وذلك انطلاقا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الصناعية لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي خاصة في السلع الاستراتيجية وخفض الواردات وزيادة الصادرات.

تعرف علي توجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام لتطوير شركة النصر للتعدين والتى تفقدها الوزير مؤخرا وآليات تطويرها .

1- أكد الوزير على ضرورة قيام الشركة بالتوسع في إجراء عمليات حفر واستكشاف بمناطق جديدة لتطوير المناجم.

2- ضرورة فتح مناجم جديدة للإنتاج.

3- مراعاة الالتزام بنظم الجودة ومراقبة الإنتاج والاشتراطات البيئة والسلامة بتحقيق صناعة تعدينية آمنة ومتطورة.

4- الاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بإجراءها بشكل دوري.

5- بذل مزيد من الجهود لتحسين عمليات تسويق منتجات الشركة .

6- زيادة حجم الصادرات من خلال فتح أسواق خارجية جديدة.

7- تنمية مهارات العاملين للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين طرق الإنتاج وتطويرها.

‬ 8- أكد الدكتور محمود عصمت أن شركة النصر للتعدين ، حصلت على تراخيص لعدد 28 منجم جديد نتج عنها إطالة عمر الشركة، وبذلك بعد أن كانت 16 رخصة تنتهي عام 2027.

9- أهمية الدراسات والأبحاث الجيولوجية في إطار الأطلس الشامل الذي يحدد أماكن تواجد الخامات والمعادن لتحديد الاستثمارات والتوسع في المشروعات وخطة الصناعات التحويلية.

10- ضمان توفير الخامات اللازمة للعديد من الصناعات خاصة الفوسفات لمصانع الأسمدة الحكومية والخاصة.