تركيب 43 جهاز مراقبة بمحطات مياه الشرب فى سوهاج

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، من تركيب 32 جهازًا لقياس التصرفات، و13 لنقل البيانات بعدد 50 محطة مياه مرشحة ونقالى ومطورة وارتوازى.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الهدف من تركيب تلك الأجهزة هو حساب كمية المياه المنتجة وكمية المياه المباعة واحتساب نسبة الفاقد للعمل على الحد من فاقد المياه.

وأوضحت المهندسة شيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط أنه تم توفير عدد 21 جهاز قياس تصرفات المياه وعدد 13 جهاز نقل البيانات من خلال تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 3.5 مليون جنيه وعدد 12 جهاز قياس تصرفات المياه من تمويل الشركة بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وأشار المهندس محمود البحيرى مدير ادارة التحكم فى الفاقد انه تم الانتهاء من إنشاء برنامج اسكادا لمراقبة كمية المياه المنتجة على مدار اليوم اونلاين بنسبة 65% كمرحلة أولى وأنه من المستهدف إن تصل نسبة مراقبة المياه المنتجة إلى نسبة 90% على مدار الثلاث سنوات القادمة وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى والحد من فاقد المياه.