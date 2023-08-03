تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط سهم "CIB"

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبالم هيلز للتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، وأوراسكوم للتنمية مصر، والسويدي إليكتريك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 17407 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 21088 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 7292 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3508 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 5176 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 5159 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعربية لحليج الأقطان.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، الموافقة على شطب قيد بنك أبو ظبي الأول "فرع بنك أجنبي" من سجل العضوية بالبورصة المصرية إعمالاً لحكم البندين أرقام (1)، (2) من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية – مع ما يترتب على ذلك من آثار – وذلك في ضوء قرار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1185) لسنة 2023 2023 المتضمن إلغاء رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ للبنك المذكور.

وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية، الموافقة على تعليق قيد شركتي مصر للسمسرة في الأوراق المالية Interia، وكاونسل لتداول الأوراق المالية، اختيارياً لمدة عام، ووفقاً لحكم المادة (33) من قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك بناءً على طلب الشركة المذكورة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 400 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب المصرية عدد 850 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 77 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، ومطاحن مصر الوسطى، والمهندس للتأمين 1750 سهم، 514 سهم، 2632 سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة حديد عز، موافقة الجمعية العامة غير العادية، على إبرام ضمانة السداد التضامنية لصالح شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية (الشركة التابعة) بحد أقصى مبلغ 250 مليون دولار، وذلك لتمويل تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري لشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، مبيعات بلغت 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 69.19%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.2 مليار جنيه مقارنة مع 468 مليون جنيه بنسبة نمو 158.33%.

وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، مبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 30%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 235.2 مليون جنيه مقارنة مع 112.9 مليون جنيه بنسبة نمو 108%.