تداول 2690 حاوية مكافئة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندريه خلال الـ 48 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 47 سفينه إلى أرصفه مينائى الإسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2690 حاوية مكافئة تقريبا، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 169 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحرى نهاد شاهين على رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية فى كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.





