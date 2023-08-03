تحصين 16 ألف رأس ماشية لحماية الثروة الحيوانية بقرى ونجوع الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

رغم ظروف الطقس شديد الحرارة فى كل شبر بأرض الأقصر، إلا أنه لا تزال تطلق مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير المديرية، حملاتها الضخمة لتجوب كافة أنحاء القرى والنجوع والأسواق الأسبوعية حول الأقصر، للحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على إنجاح الحملة القومية الثانية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وطاعون المجترات الصغيرة، حيث نجحت تلك الحملات فى تحصين أكثر من 16 ألف رأس ماشية حتى الآن ولا تزال مستمرة يومياً فى شتى أرجاء المحافظة.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، إنه يتحدث رجال المديرية كافة الظروف والطقس الحار للغاية بمواصلة مجهوداتهم وحملاتهم بالمديرية وكافة الإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومة المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، بجانب الوصول لكافة حظائر ومزارع تربية الماشية حول الأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أتت بثمار جيدة للغاية حيث تم العمل على تحصين 16 ألف رأس ماشية على مدار الأسابيع الماضية بالحملة القومية الثانية للتحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، وذلك بالرغم من الظروف الجوية والحر الشديد، فقد قام الأطباء والطبيبات والمعاونين البيطريين بتحصين 6300 رأس أبقار وإجمالي عدد 1165 رأس جاموس وإجمالي عدد 8535 رأس أغنام وماعز.

وأكد مدير عام الطب البيطري بالأقصر، على إنه تشكلت عدة لجان طبية بيطرية للمرور على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، حيث إنه فى يوم السبت تتشكل اللجنة الطبية البيطرية التابعة لإدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور محمد ابراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية الدكتور وليد نصار رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، للمرور على سوق إسنا للماشية وتنفيذ أعمال التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحيوانات القابلة للإصابة بالمرض، بجانب تنفيذ أعمال التقصي النشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، بالإضافة إلى توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.

أما فى يوم الثلاثاء أسبوعياً فتتشكل اللجنة الطبية البيطرية من إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور شادى زكريا، والدكتور ياسر محمود بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، حيث تم المرور على سوق الأقصر للماشية بمنطقة الحبيل فى الظهير الصحراوى، لتنفيذ أعمال التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحيوانات القابلة للإصابة، وتنفيذ أعمال التقصي النشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، حيث تمت عمليات الفحص والتحصين للماشية، بجانب التوعية بطرق الوقاية من المرض، وكذلك التوعية بأهمية التأمين على الماشية وتعريفهم بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية والوحدة البيطرية التابع لها للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم، حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

وفى يوم الخميس من كل أسبوع تتشكل لجنة برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس وحدة أرمنت البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بأرمنت، لتقوم بالمرور على سوق المواشي بأرمنت لمعرفة الوضع الوبائي، ويتم عمل تقصي وبائي نشط وتم تحصين الحيوانات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بجانب عن توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية مشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتوعية بأهمية التحصين الدورى الوقائي للحيوانات الخاصة بهم.

وشدد الدكتور فتحى سلمي مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، على إنه من المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكافة المزارع والحظائر وأسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين، وتناشد وتوصى مديرية الطب البيطري بالأقصر كافة مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذة اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها.



أعمال التحصين للماشية فى المزارع المختلفة



التوعية اليومية فى حظائر تربية الماشية



التوعية مستمرة لأصحاب المواشي بالحملة



تحصين 16 ألف رأس ماشية لحماية الثروة الحيوانية بالقرى والنجوع



تقديم التحصينات اللازمة للمواشي فى الأقصر



تقديم التحصينات للماشية فى مختلف أرجاء الأقصر



جانب من تحصين الماشية فى مزارع الأقصر



حملات التوعية المكثفة لمربى الماشية بالأقصر



حملات مكثفة على حظائر الماشية وفى الأسواق الأسبوعية لتحصين الماشية



حملات مكثفة لتحصين الماشية فى المزارع بالأقصر



رجال الطب البيطرى يتحدون الطقس بتحصين 16 ألف رأس ماشية



رجال الطب البيطرى يتحدون الطقس شديد الحرارة لتحصين المواشي



عمليات فحص وتحصين الماشية فى المزارع بالأقصر