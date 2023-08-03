اليوم السابع
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تجديد حبس شخصين يتاجران فى العملة بالسوق السوداء بالقاهرة 15 يوما

الخميس، 03 أغسطس 2023 11:37 ص
تجديد حبس شخصين يتاجران فى العملة بالسوق السوداء بالقاهرة 15 يوما متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة لأحكام القانون. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة بولاق أبو العلا، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى. 
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية" – عدد 3 هواتف محمول – سيارة ملك أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
 
 
 
 
 
 

عملة

الاتجار في العملة

الداخلية

حوادث



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