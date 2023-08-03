اليوم السابع
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تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات عن طريف رسائل هاتفية لـ9 أغسطس

الخميس، 03 أغسطس 2023 01:35 م
تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات عن طريف رسائل هاتفية لـ9 أغسطس حبس -أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش تأجيل محاكمة أخطر تشكيل عصابى لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات لجلسة 9 أغسطس.
 
الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من موظف على المعاش، أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف بأنه تلقى رسائل من أرقام ادعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، حيث قاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، وتم تشكيل فريق بحث.
 
وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة تشكيل عصابى يوهم ضحاياه أنهم من البنك المركزى ويستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.

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