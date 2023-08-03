وأضاف الرئيس الروسي، في اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين في الصناعة التحويلية: "بالتأكيد، هناك حاجة للواردات، ومن الواضح أننا لا نستطيع ولا ينبغي لنا التخلي عن هذه الواردات بشكل عام. لكن بعض الأشياء الأساسية، تلك التي نستهلكها نحن أنفسنا، يجب أن تكون موجهة نحو المنتجين المحليين"، بحسب وكالة "تاس" الروسية.



وقال بوتين "هذا هو سبب إعطاء الحكومة الأولوية للدعم المالي المباشر للشركات المحلية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات".