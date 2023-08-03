اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 أغسطس 2023 12:44 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا.. متظاهرون أمام منزل سوناك احتجاجا على سياسة الطاقة

الخميس، 03 أغسطس 2023 12:34 م
بريطانيا.. متظاهرون أمام منزل سوناك احتجاجا على سياسة الطاقة رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع محتجون من جمعية "جرين بيس" قماشاً أسود على منزل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، احتجاجاً على سياسة الحكومة بشأن الطاقة.

 

وحسب موقع الشرق الإخبارى، نشرت المجموعة المهتمة بالبيئة، صوراً من هذا الاحتجاج على منصة "تويتر".

 


بريطانيا

سوناك

الحكومة البريطانية

رئيس الوزراء البريطاني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة