بريطانيا.. متظاهرون أمام منزل سوناك احتجاجا على سياسة الطاقة

وكالات

وضع محتجون من جمعية "جرين بيس" قماشاً أسود على منزل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، احتجاجاً على سياسة الحكومة بشأن الطاقة.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، نشرت المجموعة المهتمة بالبيئة، صوراً من هذا الاحتجاج على منصة "تويتر".