بدء تسجيل الرغبات فى جامعة المنصورة لطلاب المرحلة الأولى 2023 السبت المقبل

أعلنت جامعة المنصورة ، فتح مكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023/ 2024 لطلاب المرحلة الأولى ‏الحاصلين على الثانوية العامة 2023، وذلك بداية من يوم السبت المقبل ولمدة 5 أيام، بناء على تعليمات الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وتوجيهات الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وسيتم بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة المصرية عام 2023 بفرع مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، اعتبارًا من السبت 2023/8/5 حتى الأربعاء 9/ 8/ 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني تحت إشراف الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام شئون التعليم والطلاب.

وتم تجهيز عدد "5" معامل حاسب آلى لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر كالتالى :

مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الالكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان .

عدد "3" معامل بكلية التربية، مدرج "4" مبنى "أ" التعليمي بكلية الصيدلة .

تم عمل ورشة عمل تدريبة لتدريب مدخلي البيانات .

تم تخصيص لجنة من العاملين بالمكتب والذين لديهم معرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة للتعريف بها وتخصصاتها والرسوم الدراسية الخاصة بها.

تم عمل لجان للإستعلامات للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب.

تم استخدام معامل مكيفة حرصاً على راحة الطلاب.

تم عمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعاً للإزدحام والتكدس.

وتم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس.