بدء إجراءات محاكمة ترامب بقضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020

كتب محمد جمال

بدأت إجراءات محاكمة ترامب اليوم الخميس في واشنطن بقضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، بحسب سكاى نيوز.

وتوجه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى واشنطن، الخميس، للمثول أمام محكمة فيدرالية بتهمة محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 .

واتُّهم ترامب بـ"التآمر ضد الدولة الأمريكية" وعرقلة إجراء رسمى وانتهاك الحقوق الانتخابية.

وستتولى القاضية تانيا شوتكان النظر فى القضية الجنائية ضد ترامب، ولكن كيف تم اختيار شوتكان لهذه المهمة؟

ماذا جاء فى لائحة الاتهامات الجنائية لترامب؟

• وجهت لائحة اتهامات جنائية لترامب، الثلاثاء، بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته فى انتخابات الرئاسة عام 2020 خلال الفترة الى سبقت أعمال الشغب العنيفة التى ارتكبها مؤيدوه فى مبنى الكابيتول مع قيام وزارة العدل بمحاسبته على جهده غير المسبوق لمنع التداول السلمى للسلطة الرئاسية، وتهديد الديمقراطية الأمريكية.

• تلقى اللائحة، المكونة من أربعة اتهامات ضمن القضية الجنائية الثالثة ضد ترامب، نظرة أعمق على لحظة مظلمة فى تاريخ الولايات المتحدة أسفرت عن تحقيقات فيدرالية شاملة، وجلسات استماع عامة.

• تؤرخ لائحة الاتهام لحملة من الأكاذيب حول نتائج الانتخابات استمرت عدة أشهر.

• جاء فى لائحة الاتهام أنه حتى عندما أدت تلك الأكاذيب إلى تمرد فوضوى فى مبنى الكابيتول، سعى ترامب لاستغلال هذا العنف بالإشارة إليه كسبب لتأخير عملية فرز الأصوات، والتى حسمت هزيمته.

• تضمنت لائحة الاتهام، الصادرة يوم الثلاثاء، التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة التى قادها ترامب يوما ما، والاعتداء على "الوظيفة الأساسية" للديمقراطية.

• قال جاك سميث، المحامى الخاص بوزارة العدل والذى قضى مكتبه عدة أشهر فى التحقيق مع ترامب إن "الهجوم على مبنى الكابيتول فى 6 يناير عام 2021 كان هجوما غير مسبوق على مقر الديمقراطية الأميركية".

• سميث أضاف أن "أكاذيب المدعى عليه غذت هذا الهجوم، وكان يهدف لعرقلة عملية إحصاء الأصوات والتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية".

من جانبها وصفت حملة ترامب الاتهامات بـ "الزائفة"، وتساءلت عن سبب استغراق الإعلان عن هذه الاتهامات عامين ونصف.