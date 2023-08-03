وقالت صحيفة الراي الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، إن وزارة الكهرباء والماء الكويتية وعلى مدى اليومين الماضيين اعلنت حالة استنفار بسبب زيادة معدلات استهلاك التيار ودرجة الحرارة العظمى، التي تراوحت بين 49 إلى 50 درجة مئوية حيث قامت فرق الطوارئ بمعالجة هذه الانقطاعات عبر إصلاحها.

وأشارت الصحيفة إلى أن معدل استهلاك المياه فاق معدل الإنتاج بما يقرب من 29 مليون جالون، حيث سجل معدل الإنتاج 477 مليون جالون، في حين وصل معدل الاستهلاك إلى 506 ملايين .

وكانت وزارة الكهرباء الكويتية قالت إن جميع السيناريوهات المحتملة وخطط توفير البدائل جاهزة في الحالات الطارئة فقط لافتة الى انها مستمرة بحملاتها التوعوية لتوفير الكهرباء والماء وتقليل الهدر في الاستهلاك والمحافظة على موارد الدولة واستدامتها من خلال الاستخدام الأمثل لها.