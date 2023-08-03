اليوم العالمى للبطيخ.. تعرف على فوائده على الصحة

كتبت فاطمة ياسر

البطيخ من الفواكه ذات المذاق الرائع، كما أنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وفى اليوم العالمى للبطيخ نتعرف على أبرز فوائده على الصحة العامة وفقا لموقع healthline.

- يحسن المزاج

نظرا لاحتواء البطيخ على كمية كبيرة من فيتامين ب، وهو ضروري لإنتاج مادة السيروتونين، وهو ناقل عصبي ينظم الحالة المزاجية، تساعد المستويات الكافية من السيروتونين في الدماغ على تعزيز مشاعر الرفاهية والسعادة، ما يقلل من أعراض الاكتئاب والقلق.

- يقضى على الشعور بالتوتر

لأنه يحتوى على المغنيسيوم الذى من دوره القيام بإرخاء العضلات وتعزيز الشعور بالهدوء، وتنظيم هرمونات التوتر فى الجسم، يمكن أن يساعد تناول البطيخ فى مكافحة التوتر وتخفيف آثاره السلبية على الصحة العقلية.

- يقوى الجهاز المناعى



البطيخ غنى بمضادات الأكسدة، مثل الليكوبين وفيتامين سي، تساعد هذه المواد المضادة للأكسدة في مكافحة الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة في الجسم، وتم ربط المستويات العالية من الإجهاد التأكسدى باضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق، ويمكن أن يوفر تناول البطيخ بانتظام الحماية المضادة للأكسدة ودعم صحة الدماغ بشكل عام، وتقوية الجهاز المناعي وحمايته من العديد الإصابة بالأمراض.

- يحميك من الجفاف

يمكن أن يؤثر الجفاف سلبًا على الوظيفة الإدراكية، ما يؤدى إلى مشاكل مثل ضباب الدماغ وصعوبة التركيز، ويحتوى البطيخ على نسبة عالية من الماء، ما يجعله خيارًا ممتازًا للبقاء رطبًا، يعتبر الترطيب المناسب ضروريًا لوظيفة الدماغ المثلى ، وتحسين التركيز والذاكرة والوضوح العقلي بشكل عام.

- توسيع الأوعية الدموية

يعمل على إنتاج أكسيد النيتريك فى الجسم، الذى يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ويعزز تدفق الدم المحسن إلى الدماغ توصيل الأكسجين والمغذيات بشكل أفضل ، مما يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الوظيفة الإدراكية والأداء العقلي.

- يخلصك من الوزن الزائد

يعتبر البطيخ خيارًا جيدا للراغبين فى إنقاص الوزن الزائد، نظرًا لما يحتويه من نسبة عالية من الماء وقليل من السعرات الحرارية، حيث يحتوي الكوب الواحد على 46 سعرا حراريا تقريبًا.