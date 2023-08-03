وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أنه في ضوء تطور الأوضاع في النيجر وبدافع الحذر الشديد، أمرت الولايات المتحدة موظفيها الحكوميين غير الأساسيين في السفارة بمغادرة البلاد مع عائلاتهم.

وأفادت بأن سفارة الولايات المتحدة لدى النيجر مفتوحة لخدمات الطوارئ المحدودة لمواطني الولايات المتحدة.. مضيفة أن وزارة الخارجية تعمل باستمرار على تعديل موقفها في السفارات والقنصليات في جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع مهمتها والبيئة الأمنية المحلية والوضع الصحي.

وجددت الولايات المتحدة، بحسب البيان، التزامها بعلاقتها مع شعب النيجر والديمقراطية قائلة "سنظل منخرطين دبلوماسيا على أعلى المستويات".

واختتمت "الخارجية الأمريكية" بيانها قائلة "سنواصل تقديم المعلومات لمواطني الولايات المتحدة في المنطقة من خلال التنبيهات ومواقع سفارتنا وقنصليتنا.. السفارة لا تزال مفتوحة، ولكن تم تعليق الخدمات القنصلية الروتينية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رفعت الليلة الماضية مستوى التأهب للسفر إلى النيجر من الدرجة الثالثة إلى الرابعة.. محذرة جميع مواطنيها بعدم السفر إلى هناك بسبب الوضع الأمني.

كما أعلنت خفض الأنشطة في السفارة الأمريكية لدى نيامي وأوقفت كل العمليات اليومية، مشددة على أنها لا يمكنها التدخل سوى في حالات الطوارئ.