اللون الأحمر طريقة اللبنانيين لإحياء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.. صور

إيمان حنا

تحل، غدًا الجمعة، الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، وبهذه بمناسبة قام عدد من الناشطين في لبنان وأهالى الضحايا بطلاء شوارع محيط مجلس النواب باللون الأحمر رمزا لدماء الضحايا. وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.

وقام الناشطون أيضا بلصق صور سياسيين وأمنيين على الجدران، تعبيرا عن مسؤولية السياسيين عن إعاقة العدالة في سياق التحقيق المعطل.



باللون الاحمر

وتتكثّف الأنشطة الإحتجاجية من أجل الوصول الى الحقيقة، والأخرى التكريمية لأرواح الضحايا عشية ذكرى الانفجار.

كما قام أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي ضحايا انفجار المرفأ وقفة احتجاجية على عرقلة التحقيقات في القضية، وأشعلوا الإطارات أمام قصر العدل في بيروت.



باللون الاحمر مرفأ بيروت

وقد تسبب انفجار مرفأ بيروت فى وفاة200 شخص وإصابةأكثر من 6500 آخرين، وفي يناير الماضى قرر النائب العام اللبناني غسان عويدات إطلاق سراح جميع المحتجزين في قضية انفجار مرفأ بيروت. وذلك بعد يومين على إعلان المحقق العدلي طارق بيطار استئناف تحقيقاته في القضية بعد 13 شهرا على تعليقها، على الرغم من رفض النيابة العامة التمييزية.



مرفأ بيروت

وفى 2021 ادعى المحقق العدلى طارق بيطار على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، بتهمة التورط فى جريمة المرفأ.