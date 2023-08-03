اللجنة الخماسية تؤدى اليمين لفحص قاتلة طفلها بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تؤدى اللجنة الخماسية من الطب النفسى والتى قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية عرض المتهمة بقتل طفلها عليها لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذى ارتكبته والباعث وراء الجريمة، اليمين أمام المحكمة، اليوم الخميس، فيما تستأنف المحكمة جلسات محاكمة المتهمة في جلسة 22 أغسطس الجاري.



وقررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها، وذلك لجلسة 22 أغسطس المقبل؛ لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من الطب النفسي التى قررت المحكمة عرض المتهمة عليها لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، على أن تحلف اللجنة اليمين أمام المحكمة اليوم 3 أغسطس.



تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.



جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها فى الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.



وانفردت المتهمة بالمجنى عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.



