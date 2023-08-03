اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 أغسطس 2023 08:05 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عالمية

الكونجرس يطالب بلينكن ووزيرة التجارة بعقد إيجاز حول الهجمات السيبرانية المنسوبة للصين

الخميس، 03 أغسطس 2023 08:00 ص
الكونجرس يطالب بلينكن ووزيرة التجارة بعقد إيجاز حول الهجمات السيبرانية المنسوبة للصين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي وزيري الخارجية، أنتوني بلينكن، والتجارة، جينا رايموندو، بعقد إيجاز بشأن الهجمات السيبرانية الأخيرة التي تنسبها واشنطن للصين.

وقال المشرعون في رسالتهم بهذا الصدد، الأربعاء، إنه "وفقا للأنباء الأخيرة، في إطار الحملة الصينية المفترضة للتجسس السيبراني، الهادفة إلى الحصول على بيانات من شبكات سرية، فإن عمليات الاختراق طالت أكثر من ألفي مؤسسة، بما فيها بعض الهيئات الحكومية للولايات المتحدة".

وأضاف النواب: "نتوجه بطلب عقد إيجاز حول الكشف عن هذا التدخل، وتأثيره والإجراءات للتعامل معه".

ويسعى النواب إلى "تحديد أبعاد وعواقب الاختراق السيبراني الذي ارتكبه هاكرز من الصين"، كما عبروا عن "قلقهم" إزاء الهجمات التي تمثل "مستوى جديدا من التطور".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن هاكرز "صينيين" حاولوا اختراق الشبكات الإلكترونية لوزارة الخارجية الأمريكية قبل عدة أسابيع من زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لبكين، كما ظهرت أنباء عن اختراق البريد الإلكتروني لوزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو.


الكونجرس

الصين

امريكا

هجمات سيبرانيه

قرصنه

جينا رايموندو



الموضوعات المتعلقة

شرطة الكابيتول: لم نجد أي دليل على وجود مطلق للنار في الكونجرس

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 11:59 م

القاهرة الإخبارية: لم يحدث أي إطلاق نار بالكونجرس ولم تقع إصابات بالمبنى والمنطقة المحيطة به

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 11:10 م

الشرطة الأمريكية: التحذير الأمنى بالكونجرس جاء بناءً على اتصال كاذب بوجود مسلح

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:53 م

القاهرة الإخبارية: مختل عقلي ربما يقف وراء إطلاق النار بمحيط الكونجرس

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:29 م

تحذير أمام الكونجرس من قدرات الذكاء الاصطناعى فى تطوير الأسلحة البيولوجية

الخميس، 27 يوليو 2023 01:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة