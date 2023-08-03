الكهرباء: شكاوى طول مدة الانقطاعات أصبحت غير موجودة بعد تطبيق جدول القطع

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تراجعا كبيرا في عدد شكاوى المواطنين من طول فترة الانقطاعات وكثرت عدد مرات الفصل يوميا، لافتا إلى أن هذه النوعية من الشكاوى سجلت صفر بمعظم شركات توزيع الكهرباء منذ البدء فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال المعلن عنه من قبل مجلس الوزراء.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مركز التحكم القومي يفصل التيار لتخفيف الأحمال ساعة بحد أقصى، ويجب على أى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعة غير ناتجة عن تخفيف الأحمال وإنما أعطال فنية طارئة.

وأشار المصدر إلى أن جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء يتسم بأعلى المعايير الفنية يما يضمن سلامة المواطنين والمساواة بين محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة وجه رؤساء شركات التوزيع بضرورة المساواة من كافة المواطنين لحن انتهاء أزمة الانقطاعات.

وتابع المصدر أن تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء من خلال قطع التيار الكهربائي يتم وفقا لجدول معلن من قبل مجلس الوزراء بـ24 محافظة، كاشفا أن تخفيف الأحمال يبدأ يوميا من الساعه 12 ظهرا وحتى الساعة 12 منتصف الليل.