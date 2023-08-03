الفاو: هناك حاجة إلى دعم إنسانى عاجل بسبب تفاقم أزمة الأمن الغذائى بالسودان

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حذرت منظمة الأغذية والزراعة ( فاو ) من تفاقم أزمة أزمة الغذاء فى السودان وذلك مع استمرار الصراع والتدهور الاقتصادى بالبلاد.

واكدت المنظمة فى تقرير لها اليوم الخميس فى جنيف على أن هناك حاجة ماسة الى دعم إنسانى عاجل ومكثف للمجتمعات الريفية .



وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنه وفقا لأخر التوقعات يعانى أكثر من 20.3 مليون شخص يمثلون أكثر من 42 % من سكان البلاد من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائى الحاد (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولى للأمن الغذائى أو أعلى) وذلك بين يوليو وسبتمبر 2023 .



وذكرت انه مقارنة بنتائج التحليل الأخير للتصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائى الذى تم اجراؤه فى مايو 2022 فقد تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى الشديد .



واكدت المنظمة على أن الوضع حرج حيث تتصارع الولايات الأكثر تضررا مع الصراع النشط بما فى ذلك الخرطوم وجنوب وغرب كردفان ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور حيث يعانى أكثر من نصف السكان من الجوع الحاد .



ولفتت إلى أن العنف ادى الى نزوح واسع النطاق لأكثر من 2.6 مليون شخص فى جميع أنحاء البلاد وأجبر أكثر من 700 الف شخص على البحث عن ملاذ فى البلدان المجاورة فى الوقت الذى تعرضت البنية التحتية الحيوية بما فى ذلك مرافق الرعاية الصحية ومصادر الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية لأضرار جسيمة مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية ونوهت المنظمة الى أن اضطرابات السوق وارتفاع أسعار المواد الغذائية أدت الى تفاقم معاناة السكان للوصول الى السلع والخدمات الأساسية .



المنظمة الدولية قالت إن التوقعات للفترة القادمة من أكتوبر 2023 الى فبراير 2024 ترسم صورة مقلقة حيث من المحتمل أن يواجه حوالى 15 مليون شخص انعداما للأمن الغذائى من المرحلة الثالثة من التصنيف الدولى أو مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائى الحاد - وهو أعلى رقم مسجل يتزامن مع موسم الحصاد فى البلاد كما انه من المتوقع أن تكون دارفور الكبرى وكردفان الكبرى وولاية الخرطوم هى المناطق التى بها أكبر عدد من الناس فى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلى المتكامل للأزمة (المرحلة الثالثة) والرابعة الطوارئ .



وذكر التقرير أن جهود المنظمة لمكافحة أزمة الغذاء تعرقلها الموارد المحدودة مشيرة إلى انها تحتاج وبشكل عاجل الى 65 مليون دولار للوصول الى مليون و255 الف أسرة ضعيفة (حوالى 6.3 مليون شخص) وتزويد الأسر الزراعية الرعوية ببذور عالية الجودة والتدريب لموسمى الزراعة الشتوية والصيفية لعام 2023 .