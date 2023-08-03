العثور على بقايا بشرية فى موقع تحطم مروحية عسكرية قبالة سواحل أستراليا

كانبرا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأسترالية، العثور على بقايا بشرية فى موقع تحطم مروحية عسكرية قبالة الساحل الشمالى الشرقى للبلاد، بينما يتواصل البحث عن الصندوق الأسود.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن الحادث وقع خلال تدريب ليلى بين الجيش الأسترالي والجيش الامريكي قبالة جزيرة ليندمان يوم الجمعة الماضي، وكانت المروحية تقل الطاقم المؤلف من أربعة أفراد.

وقد تم رصد بقايا بشرية وأجزاء من قمرة القيادة على عمق 40 مترا تحت الماء، فيما تعتزم البحرية الأسترالية قريبا نشر معدات متخصصة لاستعادة الحطام والرفات، إلا أن سوء الأحوال الجوية والتيارات القوية تعرقلان عملية البحث.