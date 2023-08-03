الصحة: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تغطى 14 تخصصا طبيا وعلاجيا بالمجان

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة تغطى 14 تخصصا طبيا، حيث تتم جميع الجراحات بالمجان.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن المبادرة تشمل جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار عبد الغفار إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف عبد الغفار أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية.