وقال رئيس شرطة الكونجرس "الكابيتول"، توماس مانجر ـ فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية ـ إنه "تم فتح جميع مداخل ومخارج الكونجرس مع أخذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تسلل أى مسلح أو مشتبه به داخل المبنى الأمريكي"، مؤكدا قدرة الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار داخل مباني الكونجرس.

وأشار مانجر إلى أن "الإجراءات التى تم اتخاذها عقب تلقي البلاغ تأتي على سبيل الاحتياط للتأكد من عدم وجود أي مسلح داخل المبنى في ظل عدم وجود أى مؤشرات تذكر على دخول شخص يحمل أي شئ مثير للشبهات عبر بوابات الكونجرس" .

ويأتى هذا التصريح فى الوقت الذى قال فيه المتحدث باسم إدارة شرطة العاصمة واشنطن، هيو كارو، إن الشرطة الأمريكية لم تجد أي مطلق للنار أو أي مصاب بعد تقارير عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكونجرس، مشيرا أن البلاغ كان كاذبا على ما يبدو.

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت في وقت سابق بإخلاء مبنى مكتب مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أنباء عن إطلاق نار داخل المبنى.