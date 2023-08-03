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السياحة والآثار: أهرامات الجيزة مفتوحة للزيارة ولا صحة لغلقها جزئيا للتطوير

الخميس، 03 أغسطس 2023 05:29 م
السياحة والآثار: أهرامات الجيزة مفتوحة للزيارة ولا صحة لغلقها جزئيا للتطوير أهرامات الجيزة
كتب محمد أسعد

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أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عدم صحة ما تم تداوله من معلومات، بشأن الإغلاق الجزئي لمنطقة أهرامات الجيزة لمدة شهرين لتطويرها، وأنها عارية تمامًا من الصحة، وأن المنطقة  الأثرية مفتوحة للزيارة أمام جميع زائريها من المصريين والسائحين، وأن حركة الزيارة بها تسير بصورة طبيعية.

وأشار إلى أن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تسير وفق الخطة الزمنية المحددة لها، وضمن جهود متواصلة لتشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار، ما يأتى ضمن استراتيجية وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية والمتاحف لتحسين التجربة السياحية بها أمام الزائرين والسائحين، مؤكدًا على أن ذلك يسير بالتزامن مع ما تشهده المنطقة الأثرية من إقبالاً كثيفاً من السائحين من مختلف دول العالم.

وتناشد وزارة السياحية والآثار جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللاستفسارات يرجى التواصل عبر رقم الخط الساخن للوزارة (19654).

 

 


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