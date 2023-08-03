السجن 3 سنوات لمتهم بالإتجار فى الحشيش المخدر بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش وترويجه على عملائه وزبائنه من أصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالإتجار فى الحشيش وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الخميس بمعاقبة المتهم "م.ط م" بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة قسم ثان سوهاج.