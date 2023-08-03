الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 7 ملايين جنيه فى حملة أمنية بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية فى ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بالإسماعيلية لحيازتهما كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو، حيث تقدر قيمتهما المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه)

جاء ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت استراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة..

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة - مقيمين بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية) بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مسكنهما بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (عدد 1000 فرش لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (7,120,000 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.