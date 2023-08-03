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الخط الثالث للمترو يطلب موظفين بـ6 محطات جديدة.. تفاصيل

الخميس، 03 أغسطس 2023 12:02 م
الخط الثالث للمترو يطلب موظفين بـ6 محطات جديدة.. تفاصيل المترو
كتب سيد الخلفاوى

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طلبت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق - الخط الأخضر - موظفى بيع تذاكر، بالمحطات القريبة من مناطق إمبابة والوراق للعمل بقسم خدمة، وذلك ضمن الاستعدادات لافتتاح 6 محطات جديدة ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من محطة السودان لمحطة محور روض الفرج.
 
وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن التقدم للوظائف ولينك التقديم:
  • الوظائف متاحة لحديثي التخرج وخريجي الكليات والمعاهد العليا. 
  • يشترط ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عاما.
  •  للتقديم يرجي تسجيل الطلب من خلال اللينك الموجود :https://www.mobilitycairo.com/csjobs
  • يفضل ذوى الخبرة. 
  • يفضل سكان المناطق القريبة من المحطات. 
  • المحطات المقرر العمل بها هي "السودان، امبابة، البوهى، القومية العربية، الطريق الدائرى، محطة محور روض الفرج". 
  • سيتم العمل عقب تشغيل المحطات فى أكتوبر القادم. 
  • العمل سيكون بشكل دائم. 
  • المرتبات مجزية. 
  • تتمتع الوظيفة بتأمين طبى وتأمين اجتماعي. 
  • الوظيفة متاحة للذكور والاناث.
  • العمل سيكون بنظام الشيفتات .
 
 
وتستعد الهيئة القومية للأنفاق لافتتاح 6 محطات جديدة للمترو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وتمتد هذة المرحلة بطول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة .
 
 
 

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