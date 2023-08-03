اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل أعلى سطح عقار في إمبابة

الخميس، 03 أغسطس 2023 12:01 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل أعلى سطح عقار في إمبابة اطفاء - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل أعلى سطح عقار في منطقة إمبابة، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة عزبة الصعايدة بإمبابة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة. 
 
تبين من خلال المعاينة أن الحريق اشتعل بمخلفات أعلى سطح العقار، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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