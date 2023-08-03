الجيش الثالث الميدانى ينظم عددا من الزيارات التوعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم روح الولاء والإنتماء لدى أبناء المجتمع المصرى وتعميق أواصر ارتباطهم بالقوات المسلحة ، نظمت قيادة الجيش الثالث الميدانى زيارات لأبناء وسط وجنوب سيناء لعدد من المزارات التاريخية والمنشآت التعليمية والمشروعات التنموية بهدف زيادة وعيهم المعرفى بما تمتلكه مصر من تاريخ وريادة فى مختلف المجالات.

إشتملت الزيارات على جولات تفقدية بكلاً من مقر قيادة الجيش الثالث الميدانى ، والمتحف الحربى القومى ، وبانوراما حرب أكتوبر ، وجامعة السويس ، ومصنع السويس للصلب ، وإستمع الأبناء إلى شرح مفصل لكافة المعالم التى تم زيارتها والتى ساهمت فى زيادة مستوى المعرفة لديهم بحضارة الدولة المصرية العظيمة.

وفى ختام الزيارات أعرب أبناء جنوب ووسط سيناء عن إمتنانهم وتقديرهم لحرص قيادة الجيش الثالث الميدانى على تنظيم تلك الزيارات التى عظمت من معلوماتهم المعرفية وأسهمت فى إتاحة الفرصة لمشاهدة عدد من المعالم المصرية العريقة.