الجيزة: تطوير البنية التحتية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تشهد نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات القومية وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير ومشروعات البنية التحتية والخدمات مما يساهم في تحقيق نقلة حضارية بمختلف قطاعات التنمية والتى تجعل من المحافظة قبلة للسياحة والاستثمار.

وفى هذا السياق، أشار محافظ الجيزة بأنه تم البدء في تنفيذ الرؤية الحضارية الموضوعة بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وكذا دهان العقارات المطلة على جانبي الطرق والمحاور المؤدية للمناطق السياحية لتحسين الرؤية البصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي وجه خلاله اللواء أحمد راشد رئيس حي الهرم بالتنسيق مع هيئة مترو الأنفاق لسرعة رفع المخلفات وناتج أعمال الحفر وإزالة أى معوقات بمحيط مواقع العمل الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق لتوفير السيولة المرورية اللازمة بمسار الأعمال.

وتابع محافظ الجيزة الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال وخفض استهلاك الكهرباء بنطاق المحافظة، حيث شدد علي ضرورة متابعة تطبيق أجهزة المحافظة لخطة التخفيف من خلال التأكد من التزام المنشأت التابعة لكل جهة بتقليل الإنارة الخارجية للمباني والمرور الدورى على الشوارع والأسواق للحد من الإضاءة المبهرة للمحال العامة وقاعات الأفراح مع إلزامها بمواعيد الغلق، مشيراً إلى أنه يجرى وبالتنسيق مع مديريات الأوقاف والشباب والرياضة ومسئولى الكنائس والأندية الرياضية تقليل إستهلاك الطاقة المستخدمة لإضاءة المنشأت ودور العبادة وإطفاءها بمجرد إنتهاء الفعاليات المقامة بأى منها.

وأكد محافظ الجيزة على الحضور بضرورة الاهتمام بطلبات وشكاوى المواطنين وسرعة بحثها وإزالة أسبابها تنفيذاً للتكليفات الصادرة بشأن سرعة الاستجابة والتفاعل مع المواطنين والعمل على إزالة وحل أى مشكلات قد تواجههم بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

كما كلف مدير مديرية التموين بتكثيف جهود الرقابة وحملات المرور علي المخابز للتأكد من إلتزامها بالمواصفات الخاصة برغيف الخبز والأوزان المحددة وضبط المخالفين.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية وحالات الرصد الواردة من قِبل وحدة المتغيرات المكانية وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بجهود الحفاظ على مستوى النظافة وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الرقابة على متعهدى وشركات الجمع السكنى والتأكد من التزامهم بجمع المخلفات وإلقاءها بنقاط المناولة ومواقع جمع المخلفات وعدم إلقاءها بالشوارع والجزر الوسطى بالطرق حفاظاً على المظهر الحضارى وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.