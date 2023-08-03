اليوم السابع
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التخطيط: خطة 23/2024 تستهدف استكمال تأهيل ترع بطول 2400 كم

الخميس، 03 أغسطس 2023 08:59 م
التخطيط: خطة 23/2024 تستهدف استكمال تأهيل ترع بطول 2400 كم ارشيفية ـ تاهيل الترع
كتبت أسماء أمين

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تستهدف خطة العام المالى الجديد 23/2024 تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، وزيادة التوسع الأفقي والرأسي في قطاع الزراعة وتنويع مصادر المياه.
 
واستعرض تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية  الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2023 / 2024 لقطاع الري، وفيما يتعلق بمبادرة "ترشيد استهلاك مياه الري" فإن الخطة الاستثمارية تستهدف استكمال تأهيل ترع بطول 2400 كم، تشمل أعمال المرحلة الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وإحلال وتجديد 663 عملًا صناعيًا على الترع الرئيسية والفرعية، وتنفيذ عدد من الدراسات البحثية. 
 
أمّا فيما يتعلق بمبادرة "الاستغلال الأمثل للموارد المائية"، فتتضمن الخطة الاستثمارية استغلال 3 مليارات م3 سنويًا من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد 28 بئرًا جوفيًا، وإنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 51 محطة رفع.
 
 

تاهيل الترع

وزارة التخطيط

الموارد المائية

الامن الغذائى



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