البدء فى التشغيل الفعلى للسرفيس الداخلى بأجرة موحدة 2.5 جنيه فى مدينة دكرنس

قامت اليوم رئاسة مجلس ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، ببدء التشغيل الفعلى لخط سير الميكروباص الداخلي داخل المدينة تيسيرا على المواطنين ولتسهيل تنقلهم في المدينة.
وقامت آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، يرافقها مدير عام المواقف بالمدينة، حسام لطفى مدير الاشغالات بوضع التسعيرة الخاصة بالسرفيس الداخلى، حيث تم وضع علامات الاستيكر الخاصة بالسيارات والتنبيه علي السائقين حسن المعاملة وعدم زيادة أى أجرة للمواطنين والمحافظة علي النظام العام بالمدينه تسهيلا علي المواطنين.
يأتي ذلك بناء علي تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشان موافقة اللجنة العليا للمواقف بالموافقة علي تشغيل سيارات تشغيل خط داخلي في المدينة علي تكون الأجرة الموحدة 2.5 جنيها لخدمة المواطنين داخل المدينة.
التشغيل الفعلي للخط الداخلي في مدينة دكرنس
جانب من تشغيل خط السرفيس الداخلي في مدينة دكرنس
رئيس المدينة وتشغيل الخط الداخلي لمدينه دكرنس
وضع اجره موحده لسرفيس مدينه دكرنس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة