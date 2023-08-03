وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من محافظة "جنين"، فيما جرى اعتقال أربعة آخرين من مُحافظة "قلقيلية" المحاطة بجدار الفصل العنصري وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت رجلا بعد مُداهمة منزله وتفتيشه في جنوب مُحافظة "نابلس" والتي تشهد اقتحامات متزايدة من قبل جيش الاحتلال وعدوانًا مُستمرًا من قبل المُستوطنين، كونها مُحاطة بحزام من المُستوطنات.



