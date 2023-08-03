وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا المكتب الأممي الأطراف كافة لاحترام المبادئ الإنسانية والسماح للعاملين الإنسانيين بالوصول دون قيود إلى المحتاجين فى جميع أنحاء النيجر، حيث يوجد نحو 4.3 مليون شخص -أغلبهم من النساء والأطفال- يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة نظمت رحلات جوية خاصة لمدن ديفا وطاوة وأغاديس لنقل موظفي الأمم المتحدة وشركائها بعد الحصول على تصريح من السلطات الانتقالية.