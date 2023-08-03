الأرصاد: أجواء حارة على العاصمة وفرص أمطار رعدية على حلايب وشلاتين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبوسمبل -بحيرة ناصر ) ، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة ويصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة ركب على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين ، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة .