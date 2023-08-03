اكتشاف رأس سهم مصنوع من بقايا نيزك حديدى يبلغ عمره 3000 عام فى سويسرا

وكالات

اكتشف العلماء من جامعة برن رأس سهم فى سويسرا مصنوع من بقايا نيزك حديدى ويبلغ عمره 3000 عام، واختبر الجيولوجيون تركيبة القطعة الأثرية، والتى تشمل نوع من الألمنيوم، غير موجود بشكل طبيعى على الأرض، بحسب سكاى نيوز.

وسقطت 3 نيازك فقط مع نفس التركيبة على الأرض فى نفس الوقت تقريبا فى أوروبا واحد فى جمهورية التشيك، وآخر فى إسبانيا، والثالث فى إستونيا.

ويرجح الفريق أن صخرة الفضاء الإستونية كانت المرشح المحتمل للمواد التى صنع منها السلاح المكتشف، على بعد أكثر من 1400 ميل من سويسرا.

ويعتقد الفريق أن رأس السهم جاء من إستونيا، مما يشير إلى أن الناس تبادلوا الأسلحة عبر منطقة دول البلطيق.

ويبلغ طول رأس السهم 1.5 بوصة ويزن 0.102 أونصة فقط.

واستخدم الفريق طرقا مختلفة لاختبار التركيب، بما فى ذلك صور المجهر الإلكتروني، والأشعة السينية، وتحليلات الإشعاع عالى الطاقة.

واعتقد الباحثون فى البداية أن صخرة الفضاء المستخدمة فى صنع السلاح جاءت من نيزك "تونبيرغ" الذى تحطم فى سويسرا منذ حوالى 160 ألف عام.