اعرف شروط وإجراءات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة جمع ونقل المخلفات

كتبت منال العيسوى

يمكن النظام الإلكترونى الجديد التابع للوزارة، للشركات والمنشآت العاملة في مجال جمع ونقل المخلفات غير الخطرة، ومحطات المعالجة والمدافن الصحية الآمنة، تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على تراخيص مزاولة هذه الأنشطة، إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً للحصول على ترخيص في مجال جمع ونقل المخلفات غيرالخطرة.

وأوضحت وزارة البيئة أنه لابد أن يتم تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير البيانات والوثائق المطلوبة، وضرورة أن تكون المنشأة مسجلة بالنظام، وأن توفر الشركة بيانات ورخص المركبات المملوكة أو المستأجرة عن طريق المنشأة، من سجل تجاري، والبطاقة الضريبية، والموافقة البيئية.

ونشرت وزارة البيئة بيان تصنيف الخدمة طبقا للسعة والقدرات للخطة التشغيلية سواء (كيان أو أفراد)، حيث إن رسم الترخيص لمدة عام (جنيه مصري).

من صفر إلى 19 طن يومي من المخلفات الصلبة5,500 جنيه

من 20 إلى 99 طن يومي من المخلفات الصلبة 18,000جنيه

من 100 إلى 199 طن يومي من المخلفات الصلبة 36,000 جنيه

من 200 إلى 399 طن يومي من المخلفات الصلبة 70,000 جنيه

من 400 إلى 799 طن يومي من المخلفات الصلبة 140,000 جنيه

من 800 إلى 1199 طن يومي من المخلفات الصلبة 165,000 جنيه

فوق 1200 طن يومي من المخلفات الصلبة 200,000 جنيه