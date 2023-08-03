اليوم السابع
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اعرف شروط وإجراءات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة جمع ونقل المخلفات

الخميس، 03 أغسطس 2023 12:54 م
اعرف شروط وإجراءات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة جمع ونقل المخلفات جمع المخلفات غير الخطرة
كتبت منال العيسوى

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يمكن النظام الإلكترونى الجديد التابع للوزارة، للشركات والمنشآت العاملة في مجال جمع ونقل المخلفات غير الخطرة، ومحطات المعالجة والمدافن الصحية الآمنة، تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على تراخيص مزاولة هذه الأنشطة، إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً للحصول على ترخيص في مجال جمع ونقل المخلفات غيرالخطرة.
 
وأوضحت وزارة البيئة أنه لابد أن يتم تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير البيانات والوثائق المطلوبة، وضرورة أن تكون المنشأة مسجلة بالنظام، وأن توفر الشركة بيانات ورخص المركبات المملوكة أو المستأجرة عن طريق المنشأة، من سجل تجاري، والبطاقة الضريبية، والموافقة البيئية.
 
ونشرت وزارة البيئة بيان تصنيف الخدمة طبقا للسعة والقدرات للخطة التشغيلية سواء (كيان أو أفراد)، حيث إن رسم الترخيص لمدة عام (جنيه مصري).
 
من صفر إلى 19 طن يومي من المخلفات الصلبة5,500 جنيه 
 
من 20 إلى 99 طن يومي من المخلفات الصلبة 18,000جنيه
 
من 100 إلى 199 طن يومي من المخلفات الصلبة 36,000 جنيه
 
من 200 إلى 399 طن يومي من المخلفات الصلبة 70,000 جنيه
 
من 400 إلى 799 طن يومي من المخلفات الصلبة 140,000 جنيه
 
من 800 إلى 1199 طن يومي من المخلفات الصلبة 165,000 جنيه
 
فوق 1200 طن يومي من المخلفات الصلبة 200,000 جنيه
 

المخلفات

جمع المخلفات

تراخيص جمع المخلفات

شركة لجمع المخلفات



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