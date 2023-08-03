اليوم السابع
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اعترافات لص مساكن مدينة نصر: بسرقها بأسلوب التسلق

الخميس، 03 أغسطس 2023 03:00 ص
اعترافات لص مساكن مدينة نصر: بسرقها بأسلوب التسلق جريمة السرقة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة أن العاطل المتهم بسرقة الشقق السكنية في منطقة مدينة نصر، اعترف بارتكابه وقائع سابقة بأسلوب التسلق، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة. 
 
وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامه بسرقة كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالــى من مسكن أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

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عقوبة السرقة

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