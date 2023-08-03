اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 أغسطس 2023 10:55 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار عقد الدورات التدريبية للأطباء البيطريين والعاملين بالطب البيطري بالإسماعيلية

الخميس، 03 أغسطس 2023 09:31 م
استمرار عقد الدورات التدريبية للأطباء البيطريين والعاملين بالطب البيطري بالإسماعيلية استمرار عقد الدورات التدريبية للأطباء البيطريين
الإسماعيلية - صبرى غانم - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بأهمية عمل دورات تدريبية بشكل منتظم للأطباء البيطريين؛ مما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، بجانب تقديم منتجات آمنة للمواطنين. 
 
وفي إطار التعاون بين جامعة قناة السويس "قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، وإدارة تدريب أفراد المجتمع وبين مديرية الطب البيطرى "إدارة التدريب"، تم تنفيذ دورة تدريبية عن التخطيط الاستراتيجي، يومي الأربعاء والخميس، وألقى المحاضرة الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطري السابق.
 
وتناولت الدورة كيفية إدارة رئيس العمل لعمله، وكيفية وضع خطط مستقبلية محددة الأهداف وإمكانية تنفيذها بالاتحاد مع أفراد المنظومة، وأيضًا متابعة الخطط ومعرفة أسباب نجاحها وفشلها، وهدفت الدورة التدريبية إلى رفع كفاءة منظومة العمل، وانعقدت الدورة بديوان المديرية، وبحضور 18 من الأطباء والعاملين بالمديرية.
 
استمرار عقد الدورات التدريبية للأطباء البيطريين (1)
 
استمرار عقد الدورات التدريبية للأطباء البيطريين (2)
 
استمرار عقد الدورات التدريبية للأطباء البيطريين (3)

 


الاسماعيلية

الطب البيطرى

جامعة قناة السويس

أطباء الطب البيطرى

محافظة الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة