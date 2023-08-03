استمرار عقد الدورات التدريبية للأطباء البيطريين والعاملين بالطب البيطري بالإسماعيلية

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بأهمية عمل دورات تدريبية بشكل منتظم للأطباء البيطريين؛ مما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، بجانب تقديم منتجات آمنة للمواطنين.

وفي إطار التعاون بين جامعة قناة السويس "قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، وإدارة تدريب أفراد المجتمع وبين مديرية الطب البيطرى "إدارة التدريب"، تم تنفيذ دورة تدريبية عن التخطيط الاستراتيجي، يومي الأربعاء والخميس، وألقى المحاضرة الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطري السابق.

وتناولت الدورة كيفية إدارة رئيس العمل لعمله، وكيفية وضع خطط مستقبلية محددة الأهداف وإمكانية تنفيذها بالاتحاد مع أفراد المنظومة، وأيضًا متابعة الخطط ومعرفة أسباب نجاحها وفشلها، وهدفت الدورة التدريبية إلى رفع كفاءة منظومة العمل، وانعقدت الدورة بديوان المديرية، وبحضور 18 من الأطباء والعاملين بالمديرية.