اليوم السابع
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استمرار حبس لص الدراجات النارية فى الجمالية 15 يوما

الخميس، 03 أغسطس 2023 11:42 ص
استمرار حبس لص الدراجات النارية فى الجمالية 15 يوما حملة أمنية - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخص ، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة دراجة نارية من أمام أحد العقارات بمنطقة السيدة زينب، تم ضبطه يقودها فى منطقة الجمالية. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بإشراف اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم "بدون لوحات معدنية ولا يحمل ثمة تراخيص".
 
بمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب "قطع الأسلاك" حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وباستدعاء مالكها تعرف عليها واتهمه بالسرقة. 
 
 
 

سرقة

عقوبة سرقة دراجة نارية

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