وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الخميس، أن الإعصار كان مصحوبا برياح بلغت سرعتها 162 كيلومترا في الساعة، فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن يحافظ إعصار خانون، السادس هذا الموسم، على قوته، وأن يتسبب في هطول أمطار غزيرة تصل إلى 200 مليمتر في أوكيناوا و120 مليمترا في جزيرة أمامي أوشيما، الواقعة في مقاطعة كاجوشيما.

ومن المتوقع أن يتجه الإعصار بشكل مفاجئ وحاد إلى الشرق يوم غد الجمعة، ويبدأ في التوجه إلى الجزر الرئيسية في اليابان.