إيطاليا: علينا البقاء فى الساحل الإفريقى لكن لا للحرب

روما (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الايطالى أنطونيو تايانى، إن الوضع فى النيجر يتطور، وإيطاليا ليست فى مرمى النيران، لذا "يجب علينا أن نبقى فى منطقة الساحل الأفريقى، لكن بدون أية حروب".

ونقلت قال وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله اليوم الخميس، ان بلاده تؤيد أى محاولة دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق، ولهذا السبب أبقينا سفارتنا في نيامى مفتوحة، وان السفيرة الايطالية إيميليا جاتّو عادت إلى مقرها.. مشددا على ضرورة استعادة الديمقراطية وإيجاد حلول سلمية وان بلاده دائماً ضد فرضية أي تدخل عسكري أوروبي .