اليوم السابع
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الخميس، 03 أغسطس 2023 07:17 م
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إغراق معدات حربية متهالكة.. تفاصيل مواقع الغوص جديدة بالغردقة.. صور

الخميس، 03 أغسطس 2023 06:00 م
إغراق معدات حربية متهالكة.. تفاصيل مواقع الغوص جديدة بالغردقة.. صور اغراق معدات حربية متهالكة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أغرقت جمعية المحافظة على البيئة هيبكا، اليوم الخميس، معدات حربية متهالكة بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر، ومحافظة البحر الأحمر وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من وزراء البيئة العرب، المشاركين فى الهيئة الاقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن .
 
من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد قبل عملية الاغراق، بعد ترحيبها بالحضور والوزراء العرب لحضورهم مشروع إغلاق القطع الحربية المتهالكة لصنع مواقع غوص جديدة، قالت أن مصر ليست الدولة الأولى فى عملية اغراق المعدات لصنع مواقع غوص حيث سبقت من قبل الأردن، بهدف التقليل الضغط على المواقع الطبيعية .
 
واضافت وزيرة البيئة أن رداً على المناقضين لعملية اغراق المعدات الحربية مما يقولون أن ذلك تلويث للمياه، موضحا أن ذلك يساعد على الاستثمار بزيادة معدلات السياحة الوافدة بعد خلق مواقع غوص جديدة، مما يؤدى لزيادة عدد الغطسات.
 
وأشارت الوزيرة أن كل الدراسات أكد أن الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر اخر شعاب مرجانية ستتأثر بتغير المناخ على وجه الأرض فبتالى خلق مواقع غوص جديدة يخفف الضغط على المناطق الطبيعية مما يحافظ عليها اكثر، كما أكدت أن ذلك ايضا يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة .
 
من جانبه رحب اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالحضور والوزراء العرب، وتقدم بالشكر لوزارة البيئة ومحميات البحر الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، أن تلك المشروع وهو إنشاء اول متحف مائي من المعدات البحرية فى البحر الأحمر من المعدات البحرية المتهالكة حدث تاريخى فى البحر  الأحمر. 
 
وأضاف محافظ البحر الأحمر أن اليوم سوف يتم اغراق المعدات الحربية المتهالكة لإنشاء أول 3 مواقع غوص صناعية من أصل 9 سيتم اغراق معدات لصنعها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزيرة البيئة والجهات المشاركة فى الحدث ومنظمات المجتمع المدنى .
 
وأكد أن سيتم اغراق القطع اليوم فى عرق جامع بمجاويش، وعرق طويل، وشعاب السقالة، وأن عدد القطع البحرية التى من المقرر اغراقها 15 قطعه من الدبابات والمدرعات وكذلك سيارات نقل جنود، مقدما الشكر لكل من شارك فى الحدث .
 
من جانبه قال الدكتور محمود حنفى استاذ علوم البحار والمستشار البيئي لمحافظة البحر الأحمر، أن مما لاشك أن تلك التجربة هى تجربة مصرية للحفاظ على البيئة في مياه البحر الأحمر، التى تضم طبيعة خلابه وهبها الله لمصر .
 
وأضاف المستشار البيئي لمحافظة البحر الأحمر أن هناك تأثير كبير على الحياة البحرية والتنوع البيولوجى وكان لازما بايجاد وخلق تحارب جديدة للحفاظ على الحياة البحرية، ومثل تلك الحدث يعتبر من أهم المشروعات التى تساعد على الحفاظ على البيئة بتخفيض الضغط على  المواقع الطبيعية .
 
وقامت جميعة الحفاظ على البيئة هيبكا بالاشتراك والتنسيق مع المحميات بإنزال واغراق مدرعتين من المدرعات القديمة لتكون مواقع غوص في المستقبل فى مناطق عرق طويل وعرق سيال، وعرق جامع .
 
أثناء تجهيز المعدات للاغراق
أثناء تجهيز المعدات للاغراق

اغراق المعدات
اغراق المعدات

اغراق قطع حربية متهالكة
اغراق قطع حربية متهالكة

اغراق معدات حربية متهالكة (2)
اغراق معدات حربية متهالكة (2)

اغراق معدات حربية متهالكة
اغراق معدات حربية متهالكة

الدكتور محمود جنفى المستشار البيئي للبحر الأحمر
الدكتور محمود جنفى المستشار البيئي للبحر الأحمر

اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

المعدات التى تم اغراقها
المعدات التى تم اغراقها

المواقع الثلاثة التى تم الاغراق فيها
المواقع الثلاثة التى تم الاغراق فيها

عملية اغراق القطع الحربية
عملية اغراق القطع الحربية

عملية الاغراق
عملية الاغراق

وزراء البيئة يشهدون عملية الاغراق
وزراء البيئة يشهدون عملية الاغراق

وزير البيئة الأردنية يتحدث عن تجربتهم السابقة
وزير البيئة الأردنية يتحدث عن تجربتهم السابقة

وزير البيئة وزراء البيئة العرب
وزير البيئة وزراء البيئة العرب

وزيرة البيئة خلال كلمتها
وزيرة البيئة خلال كلمتها
 

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