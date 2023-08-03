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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالعياط

الخميس، 03 أغسطس 2023 11:54 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالعياط اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق السريع فى منطقة العياط ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا  من الخدمات المعينة فى الطريق السريع بالعياط، بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 8 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .
 
 
 
 

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