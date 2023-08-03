إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالعياط

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق السريع فى منطقة العياط ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق السريع بالعياط، بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 8 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .