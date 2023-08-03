إحالة تاجر مخدرات ضبط بحوزته مخدر الشادو فى بولاق الدكرور للمحاكمة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة تاجر مخدرات ضبط بحوزته مخدر الشادو فى بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية ، وذلك عقب ورود تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى.

وكانت قد كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مخدر الشادو قبل ترويجها على عملائه، وطلبت النيابة خبراء المعمل الكيميائي بإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج مخدر الشادو بين المتعاطين في بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بالاتجار في المواد المخدرة، وأنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتورط عاطل مقيم ببولاق الدكرور، في ترويج المواد المخدرة بين المتعاطين، وحيازته كمية منها للاتجار بها.

تتبع رجال المباحث تنقلات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين له، والقبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المواد المخدرة، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالاتجار بالمضبوطات، وأنه كان يستعد لترويجها بين عملائه، وكشف عن هوية عاطل اعتاد التحصل منه على المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.