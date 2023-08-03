إحالة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بشقة فى بولاق للجنايات

كتب كريم صبحى

قرر نيابة بولاق أبو العلا إحالة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار داخل شقة.

كشفت تحقيقات النيابة عن حال قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بأحد العقارات بمنطقة بولاق أبو العلا "ملك أحدهم"، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 3 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

يذكر أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وإلقاء القبض عليه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة.